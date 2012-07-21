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Список форумов ВКУСНЯШКА » Блюда из овощей » Сотэ из баклажанов "на покушать"
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Сотэ из баклажанов "на покушать"
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2015 12:21 am Ответить с цитатой
Света

Репутация: +444    
Зарегистрирован: 21.07.2012
Сообщения: 4684




Украина и баклажан - форэве!! !
Настоящее сотэ (не рагу) из баклажан:
Синенькие некрупные 4-5 шт. порежьте по длине пополам, потом еще на 2-3 части по длине на толстенькие дольки,

отварить в соленой воде до готовности, не переварить!
Вот часть синих я опустила в соленую воду и варила на среднем огне. Сначала они почти плавали, а потом они поменяли цвет и почти погрузились в воду. Также можно готовность определить, проткнув головкой спички кожуру баклажан - она должна протыкать ее с небольшим усилием.

Вытащить из воды в миску.
Посмотрите на цвет вареных синих, сверху для сравнения я положила невареные кусочки.


Затем на постном масле обжарьте до золотистости, сложите в широкую миску.


Соус: с 3-4 крупных помидоров снять скальп, измельчить в блендере или потереть на терке. На той же сковороде в остатках масла поджарить мелко порезанную среднюю луковицу, в конце жарки добавить мелко РУБЛЕННЫЙ чеснок 2-3 дольки (хоть головку - сколько печень выдержит). Как чесночок начнет духан давать, подождать чуток и вывалить туда помидоры, добавить неполную ложку муки (если жидковато) и на маленьком огне тушить 10 мин. Соль, сахар, уксусок и перец по вкусу (должно быть солено-сладко-кисло-остро). Вкус соуса должен быть насыщенно-ярким, ведь часть вкуса заберут баклажаны.

Горячим соусом залить синие,

осторожно перемешать (можно просто осторожно встряхнуть миску) и ОБЯЗАТЕЛЬНО дать настоятся, лучше ночь.
Вкусно в любом виде!
Смачного!


Последний раз редактировалось: Света (Вс Авг 30, 2015 12:35 pm), всего редактировалось 1 раз
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ХП Мулинекс 20036
МВ Панасоник-18 и Перфезза-55

Я-то блондинка, а у вас какое алиби?
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СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2015 6:29 pm Ответить с цитатой
Сергей

Репутация: +250/–2    
Зарегистрирован: 21.07.2012
Сообщения: 2163
Откуда: Ленинград




Спасибо! Цветочек

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 Сотэ из баклажанов "на покушать" 
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