Света

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Репутация : +444 Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 4684







Украина и баклажан - форэве!! !

Настоящее сотэ (не рагу) из баклажан:

Синенькие некрупные 4-5 шт. порежьте по длине пополам, потом еще на 2-3 части по длине на толстенькие дольки,



отварить в соленой воде до готовности, не переварить!

Вот часть синих я опустила в соленую воду и варила на среднем огне. Сначала они почти плавали, а потом они поменяли цвет и почти погрузились в воду. Также можно готовность определить, проткнув головкой спички кожуру баклажан - она должна протыкать ее с небольшим усилием.



Вытащить из воды в миску.

Посмотрите на цвет вареных синих, сверху для сравнения я положила невареные кусочки.





Затем на постном масле обжарьте до золотистости, сложите в широкую миску.





Соус: с 3-4 крупных помидоров снять скальп, измельчить в блендере или потереть на терке. На той же сковороде в остатках масла поджарить мелко порезанную среднюю луковицу, в конце жарки добавить мелко РУБЛЕННЫЙ чеснок 2-3 дольки (хоть головку - сколько печень выдержит). Как чесночок начнет духан давать, подождать чуток и вывалить туда помидоры, добавить неполную ложку муки (если жидковато) и на маленьком огне тушить 10 мин. Соль, сахар, уксусок и перец по вкусу (должно быть солено-сладко-кисло-остро). Вкус соуса должен быть насыщенно-ярким, ведь часть вкуса заберут баклажаны.



Горячим соусом залить синие,



осторожно перемешать (можно просто осторожно встряхнуть миску) и ОБЯЗАТЕЛЬНО дать настоятся, лучше ночь.

Вкусно в любом виде!

Смачного!



Последний раз редактировалось: Света (Вс Авг 30, 2015 12:35 pm), всего редактировалось 1 раз

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